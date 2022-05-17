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Завод систем накопления энергии заработает на площадке Балтийской АЭС

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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На площадке Балтийской АЭС заработает завод по производству литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии. Таким образом будет решен вопрос обеспечения энергетической безопасности и возможности автономного функционирования энергосистемы Калининградской области. Об этом во вторник, 17 мая, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»).

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В беседе с REGNUM он отметил, что была проведена большая работа по созданию необходимой инфраструктуры с учетом перспективы перехода стран Балтии в единую энергосистему ЕС. Были построены электростанции — три парогазовых и одна угольная, выступающая в качестве резервной. Также были созданы хранилища газа и плавучий терминал по приему СПГ, ПГРУ «Маршал Василевский» вместимостью грузовых танков 174 тыс. куб. м.

Как подчеркнул Завальный, поставки угля и СПГ морским путем обеспечат бесперебойную работу электростанций, даже если транспортировка газа в Калининградскую область через Литву по магистральному газопроводу будет нарушена.

Он отметил, что в настоящее время установленная мощность электростанций региона почти вдвое превышает потребляемую.

«В последние годы Калининград уже не был импортером, а экспортером электроэнергии в Литву. В связи с наличием такого резерва необходимости в достройке Балтийской АЭС нет. Но есть проект строительства на ее площадке завода по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии», — рассказал Завальный.

Глава профильного комитета Госдумы указал на то, что соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали отраслевой интегратор Росатома по накопителям энергии и правительство Калининградской области.

«Согласно ему, завод заработает на площадке Балтийской АЭС в 2026 году», — сообщил Завальный.

По его словам, полная производственная мощность предприятия составит не менее 3 ГВтч в год. Литий-ионные батареи, отметил Завальный, могут применяться не только в электробусах и электромобилях, но и в электросетевом комплексе, системах бесперебойного энергоснабжения и балансирования энергопотребления, что также будет способствовать экономическому развитию региона.

Энергетические риски для Калининградской области возрастают на фоне санкций и антироссийской политики Польши и Литвы.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за спецоперации по защите Донбасса. В его рамках ЕС, в частности, запретил перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии. В Совете ЕС подчеркнули, что рестрикции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях. Пятый пакет санкций также предусматривает заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму €10 млрд.

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