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Строители приступили к возведению третьего этажа детсада в Кубинке

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В Кубинке Одинцовского городского округа строители приступили к возведению третьего этажа нового детского сада. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас подрядчик занимается армированием и бетонированием вертикальных конструкций и плит перекрытия второго и третьего этажей. Также ведется кладка внутренних перегородок.

Параллельно со строительством идут работы по благоустройству, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Всего на объекте задействовано 80 человек и шесть единиц техники.

Согласно проекту, в новом трехэтажном детсаде обустроят помещения, необходимые для всестороннего развития детей, а также блок административных и вспомогательных кабинетов. На прилегающей территории предусмотрены теневые навесы, игровые и спортивные комплексы.

Ранее весной сообщалось, что в Красногорске Московской области до конца 2022 года планируют открыть новый детский сад на 320 мест. Общая площадь трехэтажного здания составит 4 тыс. кв. м.

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