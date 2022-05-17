Чехи передумали помогать украинской армии

Многие чехи передумали помогать армии Украины. Об этом в понедельник, 16 мая, написала газета Lidovky.cz.

В публикации отмечается, что сотни чехов еще в марте подали прошение, чтобы пополнить ряды украинских войск, однако спустя время 200 человек изменили свое решение и отозвали прошения. Из этого следует, согласно опубликованному материалу, что заинтересованность в защите украинской стороны у чехов ослабла.

«Жена убедила меня. Она испугалась за меня. У нас двое детей», ― пояснил 40-летний житель Чехии Адам, почему он передумал становиться наемником.

В чешском министерстве обороны подтвердили уменьшение числа новых прошений за последнее время. По информации ведомства, из 600 поступивших прошений остались 400.

«Вообще можно сказать, что количество новых прошений в последние недели уменьшается», ― газета приводит слова пресс-секретаря Министерства обороны Яны Зехмейстеровой.

Бывший кадровый военный Люмир Немец заявил, что отмена прошений связана с осознанием чехами всей серьезности боевых действий.

«Интерес был огромным в течение первых трех недель после начала боев. Думаю, потом многие осознали, что всё это не шутки, что идут реальные боевые действия, люди там умирают», — считает Немец.

11 мая глава Республики Чехия Милош Земан разрешил 103 чехам пополнить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Было подписано соответствующее соглашение. На тот момент, по информации издания CTK, официальный запрос на службу в ВСУ подали практически 400 человек. Там также отметили, что чешские добровольцы уже принимали участие в боях на Украине.

Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники более чем из 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

15 апреля в селе Изюмское Харьковской области ракетными войсками было ликвидировано до 30 наемников польской частной военной компании.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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