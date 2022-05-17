Аналитики заявили об исчезновении с рынка автомобилей с пробегом до трех лет

Подержанные автомобили в возрасте до трех лет исчезают с российского авторынка с апреля 2022 года. Об этом во вторник, 17 мая, говорится в исследовании аналитиков автомобильного сайта «Дром».

Так, количество выставленных на продажу трехлетних авто сократилось на 11% в сравнении с апрелем 2021 года, а за первые две недели мая — еще на 15%. Кроме того, цены на них выросли от 47 до 60% в сравнении с прошлым годом.

Как пояснил аналитик сайта Алексей Гришин, автолюбители не заинтересованы продавать свои свежие автомобили в условиях дефицита и высоких цен на новые авто.

«Предложение на «трехлетки» сократилось еще во время ажиотажного спроса в марте и сейчас продолжает снижаться. Раньше автовладельцы могли себе позволить поменять автомобиль, потому что он надоел и захотелось новую модель. Сейчас такое потребительское поведение осталось в прошлом. В новой реальности средний срок владения авто значительно увеличится, и без особой необходимости автолюбители не будут менять машины», — рассказал он.

По данным аналитиков, самым популярным автомобилем среди «трехлеток» стала LADA Granta, средняя цена которой увеличилась на 50% по сравнению с 2021 годом и составила 715 тыс. рублей. Второе место занял Hyundai Solaris, который подорожал на 53%, и его средняя цена достигла 1,4 млн рублей. Третье место заняла LADA Vesta — цена автомобиля выросла на 46% — до 995 тыс. рублей.

22 апреля в Госавтоинспекции напомнили, что при покупке подержанного автомобиля необходимо удостовериться, что его продает сам собственник. Кроме того, при покупке необходимо проверить документы, удостоверяющие личность собственника, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации.

1 апреля эксперты сервиса объявлений «Авито. Авто» сообщили, что по итогам I квартала 2022 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

Лидерами продаж стали ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara и ВАЗ (LADA) Granta.