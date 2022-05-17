Прямой эфир

Аналитики заявили об исчезновении с рынка автомобилей с пробегом до трех лет

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подержанные автомобили в возрасте до трех лет исчезают с российского авторынка с апреля 2022 года. Об этом во вторник, 17 мая, говорится в исследовании аналитиков автомобильного сайта «Дром».

Полет нормальный: что происходит с российским авторынком
С чем связано мартовское сокращение объемов продаж автомобилей

Так, количество выставленных на продажу трехлетних авто сократилось на 11% в сравнении с апрелем 2021 года, а за первые две недели мая — еще на 15%. Кроме того, цены на них выросли от 47 до 60% в сравнении с прошлым годом.

Как пояснил аналитик сайта Алексей Гришин, автолюбители не заинтересованы продавать свои свежие автомобили в условиях дефицита и высоких цен на новые авто.

«Предложение на «трехлетки» сократилось еще во время ажиотажного спроса в марте и сейчас продолжает снижаться. Раньше автовладельцы могли себе позволить поменять автомобиль, потому что он надоел и захотелось новую модель. Сейчас такое потребительское поведение осталось в прошлом. В новой реальности средний срок владения авто значительно увеличится, и без особой необходимости автолюбители не будут менять машины», — рассказал он.

По данным аналитиков, самым популярным автомобилем среди «трехлеток» стала LADA Granta, средняя цена которой увеличилась на 50% по сравнению с 2021 годом и составила 715 тыс. рублей. Второе место занял Hyundai Solaris, который подорожал на 53%, и его средняя цена достигла 1,4 млн рублей. Третье место заняла LADA Vesta — цена автомобиля выросла на 46% — до 995 тыс. рублей.

22 апреля в Госавтоинспекции напомнили, что при покупке подержанного автомобиля необходимо удостовериться, что его продает сам собственник. Кроме того, при покупке необходимо проверить документы, удостоверяющие личность собственника, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации.

1 апреля эксперты сервиса объявлений «Авито. Авто» сообщили, что по итогам I квартала 2022 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

Лидерами продаж стали ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara и ВАЗ (LADA) Granta.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022