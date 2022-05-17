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Путин заявил о давлении США на страны ЕС в вопросах санкций против РФ

Путин заявил, что страны ЕС вводят санкции против России под давлением США
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Страны Евросоюза (ЕС) вводят санкции против России под давлением американского сюзерена, это ведет к урону их собственным экономикам. Об этом во вторник, 17 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

12 мая Путин заявил, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. По его словам, антироссийские санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Глава государства отметил, что в отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

7 мая индийский политолог Брахма Челлани назвал антироссийские санкции обоюдоострым оружием, которое наносит вред не только России, но и Западу. Он обратил внимание на то, что рост цен спровоцировал инфляцию в США и странах-союзниках, из-за чего в свою очередь возникли политические проблемы.

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