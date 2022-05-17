Путин заявил о поощрении Западом неофашизма на Украине

Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой коллективного Запада, игнорировавшего обеспокоенности РФ и поощрявшего неофашизм. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития отечественной нефтяной отрасли.

«На протяжении десятилетий [западные страны] игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве, пренебрежительно относились к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины и, по сути, в течение восьми лет способствовали продолжению боевых действий, начатых киевским режимом восемь лет тому назад», — заявил он.

Днем ранее Путин обвинил Европу в переписывании истории. Он также подчеркнул, что в европейских странах варварски сносят памятники героям-освободителям.

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