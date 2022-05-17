Первый регулярный поезд пустят из КНР в Ульяновск этим летом

Из Китая в Ульяновск летом 2022 года отправится первый регулярный контейнеровоз. Дата отправления — 20 июня.

Таким образом, у региональных предприятий появится возможность оперативно получать иностранное сырье и комплектующие и тем самым решить проблемы с логистикой, пишет ulpravda.ru.

Точкой сбора грузов в КНР станет станция Чэнду в провинции Сычуань. Вместо двух-трех месяцев состав будет в пути не более 1 месяца.

Логистическим оператором для ульяновских компаний с функцией доставки «от двери до двери» и с услугами таможенного оформления станет ПОЭЗ «Ульяновск».

Глава региона Алексей Русских рассказал, что, благодаря работе Центра субконтрактации еще 30 российских предприятий готово загрузить заказами местных промышленников. Ульяновская область подготовит на федеральном уровне инициативу об установлении моратория на повышение цен на металл для внутреннего потребителя.

16 мая сообщалось, что россияне резко увеличили покупки товаров из Китая, Турции, Белоруссии и Казахстана. Их количество выросло в восемь раз. Вместе с этим время ожидания товара увеличилось почти в два раза: если раньше люди получали свои заказы, например, из Китая, через 14–20 дней, то теперь через месяц и более.