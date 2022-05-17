Прямой эфир
Мир
Кириенко заявил об отстаивании Россией права быть собой
Мир
В МИДе предупредили о мерах после вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Около 65% британцев отказались от отопления из-за роста цен
Мир
Spiegel написал о серьезном дефиците детского питания в США
Мир
Косачев назвал невозможным уход США от ответственности за биоразработки
Мир
Чехия упрекнула Венгрию в нарушении единства ЕС из-за санкций против РФ
Мир
Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря
Туризм
Новый этап туристического кешбэка в России стартует 1 октября
Экономика
Финская GASUM отказалась от предложенной Россией системы оплаты газа
Политика
В Госдуме отреагировали на возможный арест Германией зарубежных активов ЦБ РФ
Экономика
Французская Engie будет платить за российский газ в евро

Первый регулярный поезд пустят из КНР в Ульяновск этим летом

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из Китая в Ульяновск летом 2022 года отправится первый регулярный контейнеровоз. Дата отправления — 20 июня.

Таким образом, у региональных предприятий появится возможность оперативно получать иностранное сырье и комплектующие и тем самым решить проблемы с логистикой, пишет ulpravda.ru.

Точкой сбора грузов в КНР станет станция Чэнду в провинции Сычуань. Вместо двух-трех месяцев состав будет в пути не более 1 месяца.

Логистическим оператором для ульяновских компаний с функцией доставки «от двери до двери» и с услугами таможенного оформления станет ПОЭЗ «Ульяновск».

Глава региона Алексей Русских рассказал, что, благодаря работе Центра субконтрактации еще 30 российских предприятий готово загрузить заказами местных промышленников. Ульяновская область подготовит на федеральном уровне инициативу об установлении моратория на повышение цен на металл для внутреннего потребителя.

16 мая сообщалось, что россияне резко увеличили покупки товаров из Китая, Турции, Белоруссии и Казахстана. Их количество выросло в восемь раз. Вместе с этим время ожидания товара увеличилось почти в два раза: если раньше люди получали свои заказы, например, из Китая, через 14–20 дней, то теперь через месяц и более.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022