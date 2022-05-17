Глобальные перемены в геополитике обсудили на форуме «Новые горизонты»

О глобальных изменениях в политической системе говорят в Москве, где 17 мая стартовал просветительский онлайн-марафон «Новые горизонты», организованный обществом «Знание».

На мероприятии можно было прослушать лекцию министра иностранных дел, пообщаться с вице-премьером или пресс-секретарем президента.

В форуме участвуют школьники и студенты со всей страны. В этом году к ним присоединились молодые люди из ДНР и ЛНР.

«Совсем недавно президент [РФ Владимир Путин] говорил, что все идет по плану, достаточно эффективно. Вы видите успехи наших военных, вы видите героизм, который проявляют наши воины. Никаких сомнений, что все поставленные цели будут достигнуты», — отметил в своем выступлении представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о спецоперации по защите Донбасса.

Участники марафона — дети нулевых, поэтому 1990-х годов не застали. О том, что происходило в те годы, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров: очарование Западом, обещания от Европы и США, а в итоге НАТО у границ РФ и кризис мировой безопасности. Теперь, по его словам, Россия вынуждена защищаться, отстаивая свое право на независимую геополитику.

Ранее в этот день сообщалось, что на форуме выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что Россия отстаивает право быть собой, а уход иностранных брендов с рынка страны открывает уникальные возможности.

Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» проходит с 17 по 19 мая. Он объединяет на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров — деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей.