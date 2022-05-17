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Иномарка сбила девушку на переходе в Петербурге

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга девушка попала под колеса легковой иномарки. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла днем во вторник, 17 мая, на проспекте Наставников. По словам очевидцев, иномарка сбила девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

С места происшествия пострадавшую увезла карета скорой помощи.

Ночью 16 мая 24-летний мужчина за рулем Kia совершил наезд на двух пешеходов в центре Казани. По данным правоохранительных органов, в момент ДТП водитель был пьян.

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