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Патрушев заявил об использовании Украины как предлога для «необъявленной войны» с РФ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Развернутая США глобальная антироссийская компания доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против РФ «необъявленной войны». Об этом 17 мая заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ.

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Отмечается, что планы развязывания «необъявленной войны» против России вынашивались задолго до февраля этого года и не зависели от действий РФ.

«Запад наращивал поддержку Киева и подталкивал его к проведению на востоке Украины крупномасштабной насильственной акции», — пояснил Патрушев.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров выразил схожее мнение: Украина не нужна Западу, она для него расходный материал в гибридной тотальной войне с Российской Федерацией. Он также привел выражение «Запад готов воевать до последнего украинца», отметив, что оно очень меткое.

14 мая конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц назвал помощь Украине бесполезной. По его словам, те миллиарды, которые США готовы отправить в Киев, осядут в карманах коррумпированных чиновников. В частности, он заявил, что киевские чиновники разворуют все $40 млрд, которые США недавно выделили Украине в качестве военной помощи. Также Гетц считает, что истинной целью США является смена режима в России, а не защита Украины.

В апреле китайский военный эксперт высказывал такую же позицию. Он заявил, что США используют Украину как марионетку и толкают ее на обострение конфликта с Россией, поэтому Вашингтон не прекращает накачивать Киев вооружением. Безрассудная поставка оружия, особенно тяжелой артиллерии, не способствует мирным переговорам — наоборот, Америка и НАТО хотят спровоцировать Россию на конфликт и тем самым втянуть ее в затяжное кровопролитие.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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