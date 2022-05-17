Сербский министр заявила о планах снизить зависимость от газа из России

Сербия намерена снизить зависимость от российского газа и нарастить объем закупок в других странах. Об этом 17 мая заявила министр энергетики страны Зорана Михайлович, сообщил портал Espreso.

По словам Михайлович, к сентябрю 2023 года должно быть завершено строительство газотранспортной связки между Сербией и Болгарией.

«За этот год мы должны забронировать мощности греческого СПГ-терминала, а также на маршрутах через Болгарию, чтобы быть готовыми получать как минимум 40% используемого газа от другого поставщика, то есть не от Российской Федерации, а от других стран», — объяснила сербский министр.

Также она указала, что Белград начал переговоры с Москвой о новом контракте на поставки газа. Сербская сторона надеется получить цену ниже рыночной в $950 за 1 тыс. куб. м.

Текущий договор компаний «Србиягаз» и «Газпром» на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Сербия рассчитывает подписать контракт с российской стороной на 10 лет.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса страны Европы заявили о планах снижения зависимости от российского газа. Однако в ряде государств признали, что в короткий срок не смогут отказаться от газа из России.

Кроме того, ряд государств проигнорировали требование российской стороны оплачивать поставки в рублях.

Так, 17 мая финская компания GASUM отказалась от новой системы оплаты газа, которая предполагает наличие рублевого счета в банке, и подала иск в арбитраж. В GASUM отметили повышенный риск прекращения поставок природного газа. Компания готовилась к этой ситуации вместе со своими клиентами и национальными властями.

Также во вторник стало известно, что французская энергокомпания Engie будет платить за российский газ в евро в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии (ЕК).

27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.