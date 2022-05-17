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Назван сценарий развития ситуации с попавшими в «котел» в ЛНР солдатами ВСУ

Военный эксперт Коротченко назвал сценарий развития ситуации с попавшей в «котел» в ЛНР группировкой солдат ВСУ
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко во вторник, 17 мая, рассказал «Известиям» о дальнейшем развитии ситуации с попавшей в «котел» в Луганской Народной Республике (ЛНР) группировкой из 15-16 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Очевидно, что ВСУ будут продолжать оказывать сопротивление, по крайней мере, в течение ближайших нескольких недель, даже оказавшись в «котле». Поэтому главная задача для и Вооруженных сил РФ, и армий ДНР и ЛНР — нанесение огневых ударов по ключевым объектам обороны, инфраструктуры, опорным пунктам противника, создание условий для максимального уничтожения потенциала сопротивления и подрыва морально-психологической устойчивости», — отметил он.

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При этом военный эксперт указал на то, что «котел» не означает капитуляцию той части украинской армии и националистических батальонов, которые туда попали. По словам Коротченко, предстоят еще упорные бои, этот процесс не одномоментный, а растянется на несколько недель как минимум.

«Могу добавить, что это, безусловно, позитивная новость, но важно наращивать плотность и интенсивность огневых ударов по противнику с целью либо заставить его капитулировать, либо уничтожить максимальное количество сил и средств, которые оказывают сопротивление», — заключил эксперт.

Ранее в этот день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что группировка из 15–16 тыс. украинских солдат и наемников попала в «котел» под Северодонецком и Лисичанском. Он предположил, что, скорее всего, этим подразделениям приказано не отходить.

16 мая в распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения линии обороны ВСУ в районе города Золотое в ЛНР, снятые с коптера. На записи видно, как снаряды попадают по позициям украинских войск.

Накануне сообщалось, что под Лисичанском в ЛНР было уничтожено несколько артиллерийских расчетов ВСУ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в цели спецоперации также входят демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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