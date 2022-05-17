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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят летний отдых россиян

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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18 мая в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Летний сезон: где будут отдыхать россияне?».

Участники:

  • Александр Осауленко, директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»; вице-президент Российского союза туриндустрии;
  • Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по туризму (онлайн);
  • Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель регионального совета РСТ (онлайн);
  • Наталья Обыденнова, член экспертного совета Федерации Рестораторов и Отельеров России.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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