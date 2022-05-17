Стая агрессивных собак напала на школьника в Бурятии

Очередное нападение собак произошло в небольшом поселке в Бурятии. Агрессивные животные напали на мальчика, который шел из школы. С множеством гематом и рваных ран его отвезли в больницу. После этого жители объявили охоту на псов, передает во вторник, 17 мая, корреспондент «Известий».

Первоклассник ждал своего товарища рядом с частным домом, когда внезапно со двора выскочили три собаки. Они повалили его на землю и начали кусать. Мама пострадавшего уверена, что собаки там оказались не случайно. По ее словам, животные могут принадлежать семье приятеля ее сына, рядом с домом которого всё и произошло.

«Собаки выбежали с этого двора. Они с хозяевами этого двора очень хорошо контактируют. То есть они же другого маленького мальчика не покусали. Причем они его послушались, этого одноклассника, и отбежали», — рассказала мама мальчика Анна Бубнова.

Жильцы по соседству подтвердили, что собаки обитают на территории того самого дома и держат в страхе местных уже не первый год. Животные, с их слов, бегают по улице без присмотра и без намордников. Одного из псов им удалось поймать.

Предполагаемый же хозяин собак всё отрицает, утверждая, что собаки не его.

«Они возле нашего дома были. Они тут везде [бегают]», — сказал мужчина.

Когда хозяина установят, он лишь заплатит штраф в несколько тысяч рублей, посетовали жители поселка.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что собаки загрызли 10-летнюю девочку в Крыму. По данным следствия, две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки в майские праздники. Днем 10 мая мужчина выпустил двух взрослых ротвейлеров погулять, а когда младшая внучка вышла во двор, собаки напали на нее. Пострадавшую с рваными ранами доставили в больницу, где она умерла во время операции. Возбуждено уголовное дело.