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Дело возбудили после стрельбы в подростка в Твери

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Уголовное дело возбудили в Твери по факту стрельбы в 14-летнего подростка. Подозреваемый — 18-летний местный житель. Он девять раз выстрелил из оружия в мальчика. Статья, по которой расследуется дело, — «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

«Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД пишут, что из медицинского учреждения 14 мая в полицию Заволжского района поступило сообщение о телесных повреждениях несовершеннолетнего. Полицейские опросили свидетелей и сумели установить личность стрелявшего.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Оружие у него изъяли.

Следствие установило, что 18-летний молодой человек был около дома по Петербургскому шоссе Твери. При себе у него было пневматическое оружие, из которого он выстрелил стальными шариками в подростка. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в американской школе, расположенной в штате Южная Каролина, 12-летний ученик застрелил своего ровесника. Стрелявший и убитый были знакомы, однако причины происшествия на данный момент неизвестны. В результате стрельбы больше никто не пострадал.

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