Германия готова быстро ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

ФРГ хочет помочь Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО путем быстрой процедурой ратификации. При этом Германия принимает к сведению позицию Турции по данному вопросу, заявила во вторник, 17 мая, глава МИД государства Анналена Бербок на пресс-конференции с датским коллегой Еппе Куфудом в Берлине.

«Мы не только поддерживаем желание присоединиться, мы хотим помочь с быстрой процедурой ратификации. <…> Швеция и Финляндия сделают НАТО сильнее», — заявила глава дипломатического ведомства, добавив, что присоединение двух государств к альянсу будет быстрым. Ее слова привели в Gmünder Tagespost.

Бербок также указала, что приняты к сведению наличие определенных сомнений по данному вопросу со стороны Турции.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде ранее в этот же день подписала заявку на вступление страны в НАТО. 15 мая в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Стокгольм объяснил свое стремление мотивами безопасности. При этом Швеция заверила, что в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз НАТО на своей территории.

В тот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

16 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на преодоление возражений Турции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Кроме того, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик пояснил, что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием граждан. Он отметил, что не секрет, что эти страны и так плотно сотрудничали с НАТО, но «сотрудничать — одно дело, совсем другое — быть полноправным членом».

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.