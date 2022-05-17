Минобороны РФ показало кадры сдачи в плен боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе

Минобороны РФ 17 мая опубликовало видеозапись сдачи в плен накануне 265 украинских боевиков, которые находились на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Среди них как украинские военнослужащие, так и бойцы националистического подразделения «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Всего из них тяжело ранен 51 человек.

«Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что тема сдачи в плен украинских боевиков и военных, находившихся на «Азовстали», неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Он напомнил, что российский лидер ранее публично отдал приказ воздержаться от штурма завода, исходя из гуманитарных соображений. Песков добавил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами.

16 мая в министерстве заявили, что в результате переговоров с украинскими военными на «Азовстали» была достигнута договоренность о вывозе раненых. Сообщалось, что в районе завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставлялись в медучреждение.

12 мая заместитель командира украинской националистической группировки «Азов» Святослав Паламар сообщал, что на заводе в Мариуполе находилось около 600 тяжелораненых националистов. Он отмечал, что число раненых растет, а Киев не принимает мер по деблокации.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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