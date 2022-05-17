Прямой эфир
Сюжет:

В МИДе предупредили о мерах после вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Замглавы МИД РФ Рябков: России придется принять компенсирующие меры после вступления в НАТО Финляндии и Швеции
0
Фото: Global Look press/berhaeuser via www.imago-images
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москве придется принять компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, ни одна сторона от этого не выиграет. Об этом 17 мая в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России
Сами эти страны мало выиграют от своего решения

«Когда пройдет период анализа нами в Москве данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на Севере Европы, в частности, нам придется предпринимать так называемые компенсирующие меры», — сказал дипломат.

От этого не выиграет никто, подчеркнул он.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что НАТО под руководством США грубо нарушила обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

Также 17 мая официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО под давлением США развязывает России руки. Она напомнила, что эти две страны десятилетиями придерживались политики нейтралитета и не вступали в военные блоки.

16 мая президент РФ Владимир Путин пояснил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для России. Но, как отметил российский лидер, расширение военной инфраструктуры альянса на территории стран вызовет ответную реакцию Москвы.

Финляндия и Швеция приняли официальное решение о вступлении в НАТО. Ранее в МИД РФ критически отреагировали на решение властей Финляндии. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022