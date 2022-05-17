В МИДе предупредили о мерах после вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Москве придется принять компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, ни одна сторона от этого не выиграет. Об этом 17 мая в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Когда пройдет период анализа нами в Москве данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на Севере Европы, в частности, нам придется предпринимать так называемые компенсирующие меры», — сказал дипломат.

От этого не выиграет никто, подчеркнул он.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что НАТО под руководством США грубо нарушила обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

Также 17 мая официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО под давлением США развязывает России руки. Она напомнила, что эти две страны десятилетиями придерживались политики нейтралитета и не вступали в военные блоки.

16 мая президент РФ Владимир Путин пояснил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для России. Но, как отметил российский лидер, расширение военной инфраструктуры альянса на территории стран вызовет ответную реакцию Москвы.

Финляндия и Швеция приняли официальное решение о вступлении в НАТО. Ранее в МИД РФ критически отреагировали на решение властей Финляндии. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги.