Зеленский и Шольц назвали условие урегулирования конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которых стороны назвали вывод войск РФ условием для дипломатического решения конфликта. Об этом во вторник, 17 мая, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, стороны обсудили военную и гуманитарную обстановку на Украине.

«Они дали понять, что дипломатическое решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — написал Хебештрайт на своей странице в Twitter.

13 мая Шольц заявил, что Германия не станет принимать мир, «навязанный» Украине российской стороной. Он подчеркнул, что наступление мира возможно лишь при условии достижения взаимопонимания между Киевом и Москвой.

В то же время он выразил мнение, что Россия проводит военную спецоперацию якобы «исключительно для расширения собственного влияния и увеличения территории».

До этого Шольц и Зеленский проводили телефонные переговоры 11 мая. Тогда стороны обсудили переговорный процесс Украины и России. По словам германского канцлера, по-прежнему актуально призвать РФ остановить спецоперацию и «восстановить территориальную целостность и суверенитет» Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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