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Зеленский и Шольц назвали условие урегулирования конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которых стороны назвали вывод войск РФ условием для дипломатического решения конфликта. Об этом во вторник, 17 мая, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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По его словам, стороны обсудили военную и гуманитарную обстановку на Украине.

«Они дали понять, что дипломатическое решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — написал Хебештрайт на своей странице в Twitter.

13 мая Шольц заявил, что Германия не станет принимать мир, «навязанный» Украине российской стороной. Он подчеркнул, что наступление мира возможно лишь при условии достижения взаимопонимания между Киевом и Москвой.

В то же время он выразил мнение, что Россия проводит военную спецоперацию якобы «исключительно для расширения собственного влияния и увеличения территории».

До этого Шольц и Зеленский проводили телефонные переговоры 11 мая. Тогда стороны обсудили переговорный процесс Украины и России. По словам германского канцлера, по-прежнему актуально призвать РФ остановить спецоперацию и «восстановить территориальную целостность и суверенитет» Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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