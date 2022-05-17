Лавров высказался о хамстве украинского посла в Германии

В ФРГ еще остаются политики с чувством собственного достоинства, и они уже не раз привлекали внимание к хамству посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, которое теперь стало притчей во языцех. Так оценил ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» 17 мая.

Лавров заявил, что Мельник давно «прославился» за счет своего хамства и оскорблений, поэтому некоторые немецкие политики, в частности канцлер Германии Олаф Шольц, на него уже даже не обижаются.

«Когда канцлера Шольца спросили, как он к этому относится, он сказал: «Я оставляю это на ваше усмотрение, трактовать эту ситуацию, когда меня назвали «обиженной ливерной колбасой». Иными словами, он не обиделся и слово «обиженная» можно в общем-то убрать из этой формулы», — пояснил Лавров.

Мельник больше известен не дипломатическими успехами, а грубыми и скандальными высказываниями, вызывавшими скандалы в Германии не один раз.

В последнее время посол резко критикует политику властей Германии относительно объемов оказываемой военной и финансовой помощи Киеву.

Оскорбление Мельника в адрес канцлера ФРГ прозвучало 3 мая в ответ на заявление Шольца не ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Извиняться за свои слова дипломат впоследствии отказался.

На следующий день депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать Мельника из Германии. 17 мая он опубликовал фотографии с ливерной колбасой в соцсетях, которая напомнила немецким пользователям об оскорблении дипломатом канцлера Германии Олафа Шольца. В подписи к фото украинский дипломат благодарит мясника Вальтера Адама из города Херксхайм за подарок и сообщает, что «ливерная колбаса объединяет немцев и украинцев». Немцы шутку посла посчитали новым оскорблением. Кто-то выразил надежду, что Мельник подавится этой колбасой в то время, когда его сограждане голодают, и посоветовал упаковать ее в чемодан, с которым он покинет Германию.

На следующий день депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать Мельника из Германии.

8 мая жители Берлина освистали украинского посла в ФРГ Мельника во время возложения венка к мемориалу советских воинов в берлинском районе Тиргартен. До этого у украинского посла спросили, кто освободил Берлин от фашизма, на что тот ответил: «Украина».