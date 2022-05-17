Прямой эфир
Мир
Кириенко заявил об отстаивании Россией права быть собой
Мир
В МИДе предупредили о мерах после вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Около 65% британцев отказались от отопления из-за роста цен
Мир
Spiegel написал о серьезном дефиците детского питания в США
Мир
Косачев назвал невозможным уход США от ответственности за биоразработки
Мир
Чехия упрекнула Венгрию в нарушении единства ЕС из-за санкций против РФ
Мир
Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря
Туризм
Новый этап туристического кешбэка в России стартует 1 октября
Экономика
Финская GASUM отказалась от предложенной Россией системы оплаты газа
Политика
В Госдуме отреагировали на возможный арест Германией зарубежных активов ЦБ РФ
Экономика
Французская Engie будет платить за российский газ в евро
Сюжет:

МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства Финляндии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два сотрудника финского посольства в России объявлены персонами нон гранта. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба МИД РФ.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

В ведомстве пояснили, что это является ответной мерой на «безосновательное выдворение» из Хельсинки двух сотрудников российского посольства, а также на поставки оружия Финляндией киевскому режиму и «покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

8 апреля газета Ilta-Sanomat сообщила, что правительство Финляндии заявило о высылке двух российских дипломатов из страны. Также отмечалось, что одному сотруднику российского посольства было также отказано в продлении визы.

В тот же день постред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в ответ на развязанную странами Запада дипломатическую войну, осуществляемую посредством высылки российских дипломатов, Москва окажет противодействие.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.

Москва в свою очередь принимает ответные меры. Так, 13 мая РФ объявила сотрудника посольства Болгарии Атанас Крыстин персоной нон грата. Ответная высылка дипломатов коснулась и Данию, Японию, Норвегию, Швецию, Германию и другие страны. Кроме того, 21 апреля в МИД РФ сообщили о том, что Россия закрывает консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также ///Генконсульства Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны. Спустя несколько дней министр назвал хамством и остервенелостью высылку дипломатов РФ.

5 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022