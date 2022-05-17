МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства Финляндии

Два сотрудника финского посольства в России объявлены персонами нон гранта. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что это является ответной мерой на «безосновательное выдворение» из Хельсинки двух сотрудников российского посольства, а также на поставки оружия Финляндией киевскому режиму и «покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

8 апреля газета Ilta-Sanomat сообщила, что правительство Финляндии заявило о высылке двух российских дипломатов из страны. Также отмечалось, что одному сотруднику российского посольства было также отказано в продлении визы.

В тот же день постред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в ответ на развязанную странами Запада дипломатическую войну, осуществляемую посредством высылки российских дипломатов, Москва окажет противодействие.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.

Москва в свою очередь принимает ответные меры. Так, 13 мая РФ объявила сотрудника посольства Болгарии Атанас Крыстин персоной нон грата. Ответная высылка дипломатов коснулась и Данию, Японию, Норвегию, Швецию, Германию и другие страны. Кроме того, 21 апреля в МИД РФ сообщили о том, что Россия закрывает консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также ///Генконсульства Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны. Спустя несколько дней министр назвал хамством и остервенелостью высылку дипломатов РФ.

5 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.