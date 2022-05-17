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К взрыву в машине в Мытищах привел привезенный из Донбасса боеприпас

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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К взрыву в багажнике внедорожника в Мытищах привел тубус от иностранного гранатомета, который, по предварительным данным, был привезен из Донбасса.

Виктор К., который ездил в Донбасс с гуманитарной помощью, привез с собой тубус. Когда он решил показать трофей своему знакомому, сдетонировал патрон залпового огня.

Как сообщалось, инцидент произошел 17 мая на улице Крупской возле дома 11а. По информации экстренных служб, пострадали два человека. Предположительно, орудие шведского производства — модель AT4. Травмы получили 39-летний Николай П. и 52-летний Виктор К.

30 ноября 2020 года в подмосковном Реутове правоохранители оцепили один из районов и вызвали саперов из-за обнаружения противотанковой мины. Взрывоопасный предмет находился в «Газели» 29-летнего мужчины. Он нашел мину на свалке и собирался сдать ее в прием металлолома. Когда его предупредил, что снаряд может взорваться, он решил сдать мину правоохранителям.

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