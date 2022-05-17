Косачев назвал невозможным уход США от ответственности за биоразработки

Нет сомнений в том, что США не удастся избежать ответственности за биологические разработки. Совершенно очевидным факт их военного характера назвал 17 мая вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.

«То, что они разбили на мозаичные фрагменты, с нашей стороны складывается в ту самую единую картину, которую американцы так тщательно пытались скрыть от всего человечества. <…> Потому что сомнений в том, что эти программы носят военный характер и являются нарушением Конвенции ООН о запрете биооружия, у нас остается всё меньше, у нас их уже практически нет», — заявил Косачев в эфире телеканала «Россия 24».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме биолабораторий США на Украине 13 мая указал на умышленную блокировку Вашингтоном всех попыток укрепления режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

При этом, как прежде отмечал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия распространила в Совете Безопасности ООН собранные документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины.

Ранее, 11 мая, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов обнародовал данные о том, что подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры. Их основными задачами являются сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний, а также предоставление необходимого биоматериала. Таким образом, по его словам, Украина становится полигоном западных стран для создания компонентов биологического оружия.

В конце апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что Вашингтон под видом «научных исследований» развернул сеть биолабораторий не только на Украине, но и в других государствах СНГ: Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении.

24 марта Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена — сына действующего американского президента Джо Байдена.