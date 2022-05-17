Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, сообщил 17 мая МИД РФ.

«В Федеральном Собрании Российской Федерации принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря» , — говорится заявлении ведомства.

Отмечается, что в ответ на враждебные действия министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил послание министрам стран — членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации.

Днем ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ приняли решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ).

В марте Совет государств Балтийского моря (СГБМ) принял решение о приостановке деятельности РФ как участницы. Москва назвала такой шаг враждебным. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, подписанты этой бумажки полностью перечеркнули всё совместно наработанное и грубо попрали принцип консенсуса при принятии любых решений в СГБМ, зафиксированный в его уставных документах.

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