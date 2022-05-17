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Минобороны показало кадры пуска ракет «Калибр» по объектам ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны РФ показало кадры пуска российских крылатых ракет «Калибр» с одного из фрегатов Черноморского флота. Видео опубликовано во вторник, 17 мая.

В Минобороны рассказали, что ракетный удар был нанесен по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках спецоперации по защите Донбасса. Залповый пуск произвел экипаж фрегата Черноморского флота из акватории.

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На кадрах видно, что боевая задача выполнялась в ночное время суток и от залпа видны только яркие вспышки.

В этот же день военное ведомство показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа. Беспилотники осуществляют разведывательные полеты для дальнейшей координации и согласования действий различных видов военной техники, в том числе и в условиях помех радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины и радикальных националистических группировок.

На «Орлан-10» подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда и наносятся и точечные удары по позициям противника. Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 м.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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