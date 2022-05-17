Срок открытия пляжей назвали власти Калининграда

Городские пляжи Калининграда откроются с 27 мая. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на представителей совета депутатов.

Рабочие уже привели в порядок прибрежные линии, кроме того, проведена очистка дна водоемов. До начала купального сезона пляжные зоны оборудуют всем необходимым.

Жителям Калининграда разрешат купаться в Карповском, Пелавском озерах, озере Шенфлиз, а также в Голубых озерах и карьере в СНТ «Мечта».

Ранее сообщалось, что в Рязани к купальному сезону подготовят пять пляжей. Официально они начнут работу 1 июня.