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Эксперт оценила идею о создании нового общероссийского движения детей

Эксперт Абанкина оценила идею о создании нового общероссийского движения детей
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В России существует Российское движение школьников, которое вполне может справиться с возложенными на него задачами. Такое мнение во вторник, 17 мая, в беседе с «Известиями» выразила директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, комментируя информацию о возможном появлении в стране новой организации для детей и молодежи.

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По ее мнению, в рамках существующих в РФ организаций следует активизировать деятельность и больше вовлекать ребят в интересные проекты.

«Должна быть такая активная работа, с захватом и программы дополнительного образования, в каникулярное время — летние школы, спортивные лагеря. Очень много инициатив, которые могут быть связаны с Российским движением школьников, и здесь интеграция усилий может приводить к большей вовлеченности. Тем более, вовлеченность в волонтерскую деятельность, в общественное движение, у нас одна из целей нацпроекта, по ним даже есть показатели по вовлеченности», — отметила специалист.

Указанные инициативы, как указала Абанкина, могут быть полноценно реализованы в рамках Российского движения школьников.

Накануне стало известно, что власти России рассматривают вариант создания нового общероссийского движения детей и молодежи. По данным источника, над инициативой работают Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения. Предположительно, новая структура будет сформирована на базе уже существующих — Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и целого ряда региональных организаций.

Также есть сведения, что уже 19 мая в Госдуму может быть внесен соответствующий законопроект.

Ранее, 20 апреля, президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею создания движения, которое объединяло бы всех детей. С таким предложением выступила школьница из Севастополя Диана Красовская.

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