Омский пенсионер убил соседа из-за якобы наведенной порчи

В Любинском районе Омской области 83-летний пенсионер убил 84-летнего соседа из-за якобы наведенной на него порчи. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Тело 84-летнего мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено 13 мая в частном доме в поселке Центрально-Любинский. В ходе следственных действий выяснилось, что к преступлению причастен 83-летний сосед погибшего. Пенсионера задержали, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

«По версии следствия, подозреваемый нанес удары ножом в спину и шею соседу во время ссоры из-за того, что полагал, что сосед навел на него порчу, поэтому он стал часто болеть», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

4 мая сообщалось, что в Иркутский областной суд вынес приговор 37-летнему жителю областного центра. Его признали виновным в убийстве своей 80-летней бабушки и хищении денег.