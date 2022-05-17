В Госдуме отреагировали на возможный арест Германией зарубежных активов ЦБ РФ

Руководство Германии утратило независимость в проведении своего внешнеполитического курса. Об этом во вторник, 17 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя возможность ареста зарубежных активов Центробанка РФ.

Депутат отметил, что в настоящее время о самостоятельности европейской политики говорить не приходится. По его словам, заявления, которые звучат из уст политиков стран Евросоюза, являются очередными примерами антироссийской риторики, транслируемой по четким установкам, данным из-за океана.

«Руководство ФРГ утратило независимость в том, чтобы самостоятельно проводить внешнеполитический курс и при этом не оглядываться на США. Педантичная Германия, поддаваясь давлению Штатов, готова даже пойти на арест зарубежных активов ЦБ, а подобные шаги сродни грабежу. Убежден, что Россия предпримет соответствующие меры в ответ на такое решение Германии, если оно будет реализовано», — подчеркнул Белик.

Ранее в этот день министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью испанской газете El Mundo сообщил о «политической открытости» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России.

По его словам, вопрос обсуждается странами «Большой семерки» и Евросоюза, «предложения на столе». При этом, говоря о судьбе частных активов, Линднер отметил, что надо «посмотреть, что возможно с точки зрения закона».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороне никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка для направления средств на восстановление Украины, добавив, что это станет воровством.

Как указал в беседе с «Известиями» специалист по международному праву Дмитрий Романенко, в настоящее время России приходится иметь дело с пиратами и разбойниками. Также он заявил, что в текущей ситуации действия Украины и ее западных партнеров не стоит обсуждать с точки зрения юридических механизмов, потому что «это откровенный беспредел».

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

9 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки». В то же время заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал инициативу Борреля полным беззаконием.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.