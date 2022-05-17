В Госдуме выступили против обмена нацистских преступников

Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Об этом 17 мая в ходе пленарного заседания Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин.

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать всё для того, чтобы они предстали перед судом», — указал он.

Он обратил внимание на то, что Россия делает всё для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен. В то же время, по его словам, бойцы Вооруженных сил Украины «творят жестокость и истязают» попавших в плен российских военных.

Ранее, 17 мая, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что накануне 265 украинских боевиков, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен. Среди них — военнослужащие и бойцы националистического подразделения «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Из сдавшихся ранен 51 человек.

Комментируя сдачу в плен боевиков, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта тема неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Он отметил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами.

16 мая в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с украинскими военными на «Азовстали» была достигнута договоренность о вывозе раненых. В районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР).

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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