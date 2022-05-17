Житель Крыма перевел мошеннику 3,4 млн рублей для «торгов на бирже»

Жертвой мошенника стал житель Белогорского района Крыма. Он перевел незнакомцу 3,4 млн рублей, пытаясь заработать на бирже, сообщает пресс-службе МВД по Крыму.

«Неизвестный под предлогом проведения торгов на бирже обманным путем завладел денежными средствами в размере 3 млн 374 тыс. рублей, которые заявитель перечислил на указанные неизвестным три карты», — цитирует сообщение республиканского МВД ИА «Крыминформ».

После получения денег «брокер» перестал выходить на связь.

На прошлой неделе на удочку мошенника также попался житель Симферопольского района Крыма. Он лишился 900 тыс. рублей при попытке купить арматуру через мессенджер.

Всего с 11 по 15 мая на территории республики зарегистрировано 23 случая дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба составила 5,835 млн рублей.

16 мая сообщалось, что за минувшую неделю жители Красноярского края лишились свыше 48 млн рублей из-за действий мошенников. Правоохранительные органы просят местных жителей проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону.