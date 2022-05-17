Отправлявший за границу средневековые мечи ставрополец осужден условно

В Ставропольском крае осудили местного жителя, который отправлял за границу средневековые мечи и топоры. Его признали виновным в незаконном перемещении культурных ценностей через границу. Мужчина получил три года условного срока.

Следствие установило, что в апреле 2021 года житель Кировского района края отправил почтой в Казахстан целый арсенал старинного холодного оружия. За границу ушли в том числе меч-акинак, 10 наконечников копий и три проушных топора.

Культурные ценности задержали на границе и конфисковали в доход государства. Их стоимость оценили в 600 тыс. рублей.

NewsTracker поясняет, что колюще-рубящим мечом акинаком сражались скифы. Меч был распространен в первом тысячелетии до н.э. Проушные топоры с отверстием в железной части для продевания топорища считаются признаком высокой развитости древней цивилизации. Они были распространены в третьем-четвертом тысячелетии до н.э.