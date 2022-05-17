Больше 800 деревьев снесут в Калуге в 2022 году

Власти Калуги объявили о необходимости срезать больше 800 деревьев. Городская управа обратилась к областным чиновникам за дополнительным финансированием.

По данным газеты «Весть», до конца года необходимо спилить 571 аварийное дерево. Также уничтожат 300 деревьев, которые поражены златкой. Всего от вредителя в городе пострадали около 2 тыс. деревьев, в 2021 году ликвидировали только 15% из них.

В городской управе отметили, что на выполнение работ требуется дополнительное финансирование в размере 30–40 млн рублей. В эту сумму входит высадка новых деревьев.

Ранее сообщалось, что в Омске планируют высадить новые деревья после реконструкции улицы Крупской. Для расширения дороги подрядчику пришлось снести несколько шаровидных ив, так как по возрасту деревья не подлежали пересадке.