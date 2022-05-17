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Компаниям МСП предложили позволяющий экономить мобильный сервис

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новый сервис «Мегафон ПроБизнес» поможет компаниям малого и среднего бизнеса сэкономить до 50% расходов, сообщает пресс-служба компании «Мегафон». Крупные компании, партнеры «Мегафона», предлагают пользователям сервиса льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности, управления продажами и ряд других услуг.

Пользователям сервиса доступны услуги транспортной компании «Деловые Линии», онлайн-бухгалтерия «Мое дело», покупка и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие.

Эксклюзивным партнером нового сервиса стала платформа Metacommerce — мультиканальный мониторинг ассортимента и цен конкурентов. Чтобы сделать новый сервис максимально эффективным, «Мегафон» провел исследование потребностей малого и среднего бизнеса и включил в новый сервис предложения, максимально востребованные у предпринимателей, сообщили в компании.

«Сейчас для предпринимателей особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить своим клиентам выгодные условия и лучшие решения на рынке. "Мегафон ПроБизнес" поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать постоянные скидки на решения от партнеров "Мегафона", выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от 3000 рублей на каждом сервисе в месяц», — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту необходимо выбрать нужную услугу на сайте и оплатить подписку со счета телефона. После регистрации на сайте партнера скидка при покупке применяется автоматически.

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