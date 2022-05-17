Песков прокомментировал позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Кремль не хотел бы вмешиваться в отношения между странами-членами НАТО. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в альянс.

«Дело в том, что Финляндия и Швеция — это страны, которые подали или подают заявку на вступление в альянс, Турция — это член альянса. Это вопрос отношений между странами внутри альянса, мы не хотели бы вмешиваться в эти отношения», — сказал он.

Песков добавил, что Россия неоднократно выражала свое отношение к расширению Североатлантического альянса.

«Это не наш вопрос. Это вопрос в рамках взаимоотношений государств — членов альянса», — заявил он, отвечая на вопрос, допускает ли Кремль наложение Турцией вето.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на преодоление возражений Турции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

16 мая глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что шведская делегация планирует в скором времени отправиться в Турцию, чтобы обсудить подачу заявки на вступление в НАТО.

До этого, 13 мая, Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО. 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

После этого 15 мая глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция, в случае если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в военный блок.

Между тем Песков 12 мая заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента. В МИД России критически отреагировали на заявление властей Финляндии и указали, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности.