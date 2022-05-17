В багажнике внедорожника в Мытищах взорвался выстрел от гранатомета

В подмосковных Мытищах взорвался выстрел от гранатомета в багажнике внедорожника Kia Shortage. Инцидент произошел 17 мая. В результате пострадали двое, сообщили в экстренных службах.

«В Мытищах на улице Крупской возле дома 11а в багажнике внедорожника Kia Sportage взорвался, по предварительным данным, выстрел от гранатомета «Шмель», — сообщил источник.

Предположительно, орудие шведского производства — модель AT4.

30 ноября 2020 года в подмосковном Реутове правоохранители оцепили один из районов и вызвали саперов из-за обнаружения противотанковой мины.

По имеющейся информации, взрывоопасный предмет находился в «Газели» 29-летнего мужчины. Он нашел мину на свалке и собирался сдать ее в прием металлолома. Однако знакомый предупредил его, что снаряд может в любой момент взорваться. Тогда мужчина решил сдать мину правоохранителям.