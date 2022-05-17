Подготовку к празднованию 1000-летия коми народа начали в Сыктывкаре

В Коми началась подготовка к празднованию 1000-летия народа коми. Эту знаменательную дату будут отмечать в 2029 году.

По словам главы республики Владимира Уйба, которые приводит ИА «Комиинформ», благодаря исследованиям ученых-краеведов есть основания полагать, что в начале XXI века исполняется 1000 лет со времени формирования народа коми. В 2029 году также исполняется 650 лет христианизации Коми.

Уйба отметил, что специалисты Общества изучения края установили, что коми-этнос сложился в начале XI века. Важным этапом в этой многовековой истории стала христианизация края, в которой выдающуюся роль сыграл Святой Стефан Пермский.

Глава Коми в связи с этим дал поручение региональному правительству заняться подготовкой торжественных мероприятий. Кроме того, региональные власти направят обращение в правительство РФ для оказания помощи в проведении празднования таких значимых для республики и в целом для России дат.