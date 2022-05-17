В Кремле прокомментировали заявления о смягчении ограничений на экспорт удобрений

Украинские порты сильно заминированы, и акватория чрезвычайно опасна для судоходства, необходима операция по разминированию, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая журналистам, комментируя предложения генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о смягчении ограничения на экспорт калийных удобрений в обмен на пропуск украинских судов с зерном.

«Об этом говорилось на встрече в Москве Владимира Путина и генсека, он действительно поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения против поставщиков российских удобрений чреваты опасностями для мировой продовольственной безопасности. Все происходит не по нашей вине, наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлялись международные коммерческие контакты, но введены санкции, которые бумерангом бьют по всему миру», — сказал он.

При этом Песков напомнил, что ограничения вводила не Москва, поэтому они должны быть сняты США, европейскими странами.

Ранее, 17 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что очередные пакеты санкций против России повлияют на рост цен на энергоносители в Европе, а также на проблемы с продовольствием в странах.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатическом кругу сообщила, что Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами по вопросу открытия экспорта калийных удобрений в целях предотвращения глобального продовольственного кризиса. Со стороны ООН предлагается разрешить пропуск судов с зерном с Украины. В обмен на это генсек хочет предложить Москве содействие в облегчении санкций против России и Белоруссии, касающихся экспорта калийных удобрений.

В тот же день министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенрык Ковальчик заявил, что страна будет содействовать Украине в вопросах транспортировки зерна на экспорт. Меры будут приняты из-за дестабилизации на мировом рынке продовольствия.