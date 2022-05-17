В Кремле прокомментировали сдачу в плен украинских боевиков с «Азовстали»

Тема сдачи в плен украинских боевиков и военных, находившихся на «Азовстали», неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Об этом во вторник, 17 мая, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что каждый раз объяснение было абсолютно понятное, так как глава государства публично отдал приказ воздержаться от штурма завода, исходя из гуманитарных соображений. Также были сделаны объявления по выходу как гражданских лиц, так и военных. Последним предлагалось выйти, сложив оружие.

По поводу ситуации на заводе Песков переадресовал вопрос в Минобороны.

«Я не владею детальной информацией о том, что там происходит. Все-таки нужно у наших военных спрашивать», — пояснил пресс-секретарь президента РФ, переадресовав вопрос в Министерство обороны.

Песков добавил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами. Вопросы о передаче боевиков Киеву, а также об оценке представителей нацформирований в качестве военных преступников, по словам пресс-секретаря, также следует задавать Минобороны.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о том, что вечером 16 мая началась сдача в плен заблокированных на заводе боевиков. Среди них, по словам Конашенкова, 51 тяжело раненный. Также военное ведомство опубликовало видеозапись процесса.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вывозе части военных с завода «Азовсталь». Он выразил надежду Киева на возвращение военных на подконтрольную украинским властям территорию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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