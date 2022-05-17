Штрафы за нарушение пожарной безопасности ужесточат в Алтайском крае

Законодательное собрание Алтайского края намерено ввести штрафы за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима. Поправки инициируют сотрудники МЧС и депутаты.

По данным altapress.ru, во время майских праздников в регионе зарегистрировано больше 1 тыс. пожаров. В Первомайском районе при возгорании в частном доме погибла 13-летняя девочка. Отмечается, что в доме работал электрический обогреватель.

По словам вице-спикера заксобрания, председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению Дениса Голобородько, в основном причиной пожаров становится невыполнение правил безопасности. Поправки в закон предполагают административный штраф для физических лиц в размере 3–5 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей — до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.