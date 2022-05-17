Более миллиона человек проверили знания на «Большом экзамене ПДД»

В России завершился «Большой экзамен ПДД» от «Авто.ру». За месяц онлайн-тест прошли более 1,2 млн человек. Большинство россиян набрали 25 баллов из 60 возможных, правильно на все вопросы ответили 122 человека. До старта проекта было проведено исследование, которое показало: каждый третий житель России не уверен, что хорошо знает ПДД.

«Большой экзамен ПДД» — онлайн-проект, в котором каждый автомобилист, пешеход, велосипедист или самокатчик может проверить и улучшить знания ПДД. Для этого надо ответить на 30 вопросов теста — от самых простых до более сложных. У участников есть две попытки по 15 минут. Вопросы для экзамена составили эксперты совместно с Центром организации дорожного движения Москвы.

Большинство участников экзамена уверенно справлялись с частью вопросов, в том числе повышенной сложности. Например, как правильно проезжать перекрестки или что означают сигналы мотоциклистов. Основные затруднения вызвали задачи на знание правил для велосипедистов и пешеходов. Например, многие не смогли ответить, в каких случаях пешеходу можно идти по проезжей части.

На все вопросы экзамена правильно ответили только 122 участника. Более 45 баллов из 60 возможных получили 7% участников, прошедших тест до конца. Средний результат экзаменующихся — 25 баллов.

«Большой экзамен ПДД» показал: большинство водителей и пешеходов уверенно отвечают лишь на часть вопросов и путаются в целых разделах. Однако цель экзамена — не оценка знаний, а напоминание, что нужно регулярно проверять их и следить за обновлениями. Это необходимо не только новичкам на дорогах, но и водителям со стажем. Так каждый из нас внесет вклад в безопасность дорожного движения», — прокомментировал Павел Алёшин, генеральный директор «Яндекс Вертикалей».

Впервые «Большой экзамен ПДД» состоялся в 2020 году. В нем приняли участие более 150 тыс. человек. Правильно ответить на все вопросы смогли только два человека. В этом году число участников экзамена выросло в 8 раз. В нем участвовали жители из 47 регионов страны. Самыми активными помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области.