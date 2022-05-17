Продажу алкоголя ограничат в Липецке во время последних звонков

В Липецке на два дня ограничат продажу алкоголя. «Сухой закон» будет действовать во время последних звонков.

По данным администрации, 18 мая торжественные мероприятия пройдут для девятиклассников, 21 мая — для выпускников 11-х классов. Об этом пишет GOROD48. Провести все последние звонки в один день не позволяет график итоговой аттестации. Праздник будет проходить в очном формате.

Отмечать последний звонок будут около 11 тыс. девятиклассников и свыше 4 тыс. учеников 11-х классов. В городе ограничат розничную продажу алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области последние звонки проведут с 18 по 25 мая. Точную дату каждое учреждение сможет определять самостоятельно.