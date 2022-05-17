Минпромторг намерен сертифицировать новую версию SSJ 100 к концу 2023 года

Импортозамещенная версия самолета SSJ 100 может получить сертификат типа в конце 2023 года. Об этом 17 мая сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Сейчас двигаемся в соответствии с актуализированным, «форсированным» планом работ по двигателю (ПД-8. — Ред.), ожидаем, что уже в первой половине следующего года начнутся его интенсивные испытания в составе импортозамещенной версии самолета SSJ 100, это позволит получить сертификат типа на самолет в конце следующего года. С учетом задач, которые стоят перед нами, процессы сертификации двигателя и самолета будут идти параллельно», — приводит его слова ТАСС.

17 мая Минпромторг впервые показал российский авиадвигатель ПД-8, который заменит иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 и Бе-20. В министерстве напомнили, что разработка ПД-8 проводится по поручению правительства, заказчиком в рамках госконтракта выступает Минпромторг.

Ранее, 11 мая, «Ростех» сообщил о завершении стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8, предназначенного для самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и Бе-200. В ПД-8 должен заменить французско-российский двигатель SaM-146.

По итогам испытаний завод «ОДК-Сатурн» во время рабочей поездки в Ярославскую область посетил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Работа по созданию российского двигателя тягой 8 т ведется с 2019 года и была интенсифицирована с учетом введения недружественными странами новых санкций.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что первый полет пассажирского лайнера SSJ 100 с отечественным двигателем ПД-8 запланирован на начало 2023 года. Силовая установка должна быть поставлена уже до конца этого года.

Кроме того, до 2030 года, как заявил тогда же глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, планируется построить 70 самолетов Ту-214, которые оснастят российскими двигателями ПС-90.

Ранее, 16 марта, вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ-100. Также он сообщил, что в РФ проанализируют потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, в случае необходимости будет задействован резерв по их производству.