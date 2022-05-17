Москва объявила двух финских дипломатов персонами нон гранта

Россия объявила персонами нон гранта двух финских сотрудников посольства в Москве. Об этом 17 мая заявили в МИД РФ.

«Российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, МИД РФ выразил протест послу Финляндии Антти Хелантерю в связи с выдворением двух сотрудников российского посольства в Хельсинки.

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», — добавили в МИД РФ.

8 апреля газета Ilta-Sanomat сообщила, что правительство Финляндии заявило о высылке двух российских дипломатов из страны. Также отмечалось, что одному сотруднику российского посольства было также отказано в продлении визы.

В тот же день постред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в ответ на развязанную странами Запада дипломатическую войну, осуществляемую посредством высылки российских дипломатов, Москва окажет противодействие.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры в связи с недружественными действиями вышеперечисленных государств.

Так, 14 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны.

5 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.