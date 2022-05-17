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Жителей Германии разозлили шутки украинского посла Мельника

Пользователи Twitter: посты посла Украины с ливерной колбасой оскорбительны
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld
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Немецкие пользователи cервиса микроблогов Twitter раскритиковали украинского посла в ФРГ Андрея Мельника за пост в соцсетях с ливерной колбасой, напомнивший немцам об оскорблении дипломатом канцлера Германии Олафа Шольца.

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На опубликованном снимке Мельник вместе с женой держит в руках несколько упаковок с ливерной колбасой. В подписи он благодарит мясника Вальтера Адама из города Херксхайм за такой подарок. «Ливерная колбаса объединяет немцев и украинцев», — подписал он фото.

Немцы шутку посла не оценили. «Победители «Евровидения» со своими речами, посол с ливерной колбасой. Это так вы показываете свою страну, которая сейчас находится в руинах? Плюс две причины вас презирать!» — написал в комментарии к посту один из них.

Другой пользователь отметил, что за последние четыре дня Мельник опубликовал только посты с ливерной колбасой, оскорблением немцев и самолюбованием. «И вы действительно не на своем месте…» — пишет Christine Pahlmann.

Многие пользователи сочли «юмор» украинского дипломата безвкусным и не смешным. Кто-то выразил надежду, что Мельник подавится этой колбасой в то время, когда его сограждане голодают.

«Не забудьте упаковать их в свой чемодан, с которым покинете Германию», — посоветовал один из подписчиков посла.

Оскорбление Мельника в адрес канцлера ФРГ прозвучало 3 мая в ответ на заявление Шольца не ехать в Киев после того, как украинские власти отказали в приглашении в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Тогда Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Извиняться за свои слова дипломат впоследствии отказался.

На следующий день депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать Мельника из Германии.

Сам канцлер Германии Олаф Шольц в майском интервью порталу t-online дал понять, что не держит обиды на украинского представителя.

8 мая жители Берлина освистали украинского посла в ФРГ Мельника во время возложения венка к мемориалу советских воинов в берлинском районе Тиргартен. До этого у украинского посла спросили, кто освободил Берлин от фашизма, на что тот ответил: «Украина».

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