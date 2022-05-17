Браконьеров задержали в самом центре Астрахани

Сразу несколько фактов незаконной добычи водных биоресурсов зафиксировали в Астрахани. В частности, полиция задержала местного жителя, который устанавливал 5-метровую ставную сеть на реке Царев. Также участковые выявили мужчину, который ловил рыбку в акватории Волги при помощи 13-метровой сети.

У браконьеров изъяли запрещенные орудия лова и надувные лодки. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». По ней обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы, пишет «Астрахань-24».

С понедельника, 16 мая, в Астраханской области начал действовать запрет на любительское и спортивное рыболовство. Его ввели в связи с началом нерестового периода. Запрет будет действовать по 20 июня.

С 9 апреля власти Астраханской области в природоохранных целях ввели круглосуточный надзор за соблюдением правил рыболовства, в том числе туристами, традиционно приезжающими весной на рыбалку.