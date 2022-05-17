Ночные заморозки ожидают в Татарстане к выходным

Синоптики прогнозируют ночные заморозки в выходные в Татарстане. Температура воздуха понизится до –1 градуса.

Согласно прогнозам, до конца суток 17 мая в республике ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и сильный ветер. 18 и 19 мая Татарстан окажется в тыловой части циклона. На территории пройдут дожди, порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Ночная температура опустится до +3…+8 градусов, днем ожидается +10…+15 градусов. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

20 и 21 мая погоду в республике будет определять поле пониженного атмосферного давления. Температура воздуха ночью опустится до +1…+6 градусов, местами возможны заморозки на почве до –1 градуса. В дневные часы потеплеет до +7…+12 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Иркутской области. 18 мая температура опустится до –2 градусов. При этом в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.