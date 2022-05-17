Пьяный водитель сбил двух пешеходов в Казани

ГИБДД проводит проверку по факту наезда автомобиля на двух пешеходов в центре Рязани. По данным правоохранительных органов, в момент ДТП водитель был пьян.

Ночью 16 мая 24-летний мужчина, управляя автомобилем Kia, ехал по улице Карла Маркса. Напротив театра оперы и балета имени Мусы Джалиля он не справился с наездом и допустил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие получили различные травмы и были госпитализированы в городскую больницу № 7. Об этом пишет InKazan.ru.

Автомобиль нарушителя, который находился в пьяном состоянии, направили на штрафстоянку. Водителю назначено наказание в виде административного ареста на десять суток.

Ранее Научный центр безопасности дорожного движения МВД России составил социальный портрет пьяного водителя. Обычно это мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием. В основном такие автомобилисты уже привлекались к ответственности за нарушения правил дорожного движения.