Прямой эфир
Мир
Россия проследит за использованием НАТО территорий Швеции и Финляндии
Новости компаний
В Москве начинающим предпринимателям дадут кредит с нулевой ставкой
Мир
МИД заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса с РФ
Мир
Украинские националисты нанесли удар по жилым кварталам Херсона из РСЗО «Смерч»
Мир
Лавров назвал хамством высылку российских дипломатов
Мир
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Мир
Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «развяжет РФ руки»
Интернет
Песков допустил разблокировку Meta в России
Мир
Боррель надеется на преодоление возражений Турции о расширении НАТО
Мир
Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада
Общество
В Кремле задумались над созданием общероссийского движения детей

Последние звонки пройдут с 18 по 25 мая в Тамбовской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школы Тамбовской области проведут последние звонки с 18 по 25 мая. Точную дату каждое учреждение сможет определять самостоятельно.

По данным регионального управления образования и науки, праздничные линейки в 2022 году состоятся в очном формате. Последний звонок прозвенит более чем для 3,4 тыс. учеников 11-х классов и для 8,6 тыс. девятиклассников. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Большинство школ проведут торжественные мероприятия 21 и 25 мая. Точную дату администрация каждого учреждения определяет в зависимости от расписания итоговой аттестации. В 2022 году ОГЭ начинаются с 19 мая, ЕГЭ — с 26 мая.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России рекомендует школам проводить последние звонки в очном формате. Выпускные вечера рекомендовано провести 25 июня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022