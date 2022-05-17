Последние звонки пройдут с 18 по 25 мая в Тамбовской области

Школы Тамбовской области проведут последние звонки с 18 по 25 мая. Точную дату каждое учреждение сможет определять самостоятельно.

По данным регионального управления образования и науки, праздничные линейки в 2022 году состоятся в очном формате. Последний звонок прозвенит более чем для 3,4 тыс. учеников 11-х классов и для 8,6 тыс. девятиклассников. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Большинство школ проведут торжественные мероприятия 21 и 25 мая. Точную дату администрация каждого учреждения определяет в зависимости от расписания итоговой аттестации. В 2022 году ОГЭ начинаются с 19 мая, ЕГЭ — с 26 мая.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России рекомендует школам проводить последние звонки в очном формате. Выпускные вечера рекомендовано провести 25 июня.