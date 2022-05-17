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В Томске отремонтируют 26 второстепенных улиц в 2022 году

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В 2022 году в Томске пройдет ремонт 26 второстепенных улиц. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на городскую думу.

Общая протяженность улиц второй и третьей категорий в Томске составляет около 900 км. Депутаты настояли на увеличении расходов на ремонт из городского бюджета до 50 млн рублей, еще 70 млн рублей выделено из областного бюджета. Изначально власти планировали выполнить ремонт 37 объектов, однако на выполнение работ потребовалось бы порядка 250 млн рублей. Об этом пишет РИА «Томск».

В перечень объектов вошли улицы Петропавловская, Алтайская, Трудовая, а также перекрестки проспектов Фрунзе и Комсомольского и проспекта Кирова с улицей Красноармейской. Кроме того, сплошное асфальтирование выполнят на улицах Героев Чубаровцев, Пролетарской, Салтыкова-Щедрина и других. Ямочный ремонт выполнят на 16 объектах.

Заместитель мэра Томска Вячеслав Черноус отметил, что ремонт требуется на 180 улицах Томска. Также он указал, что в последние годы ремонт улиц второй и третьей категорий практически не выполнялся.

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